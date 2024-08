Carlos Alcaraz deve chegar ao Rio nesta quinta - Divulgação / Southampton

Carlos Alcaraz deve chegar ao Rio nesta quintaDivulgação / Southampton

Publicado 28/08/2024 10:20

Rio - O Flamengo concluiu os últimos detalhes da operação envolvendo a compra de Carlos Alcaraz, de 21 anos. A negociação envolve o empréstimo do meia Victor Hugo, de 20 anos, ao Southampton. O brasileiro viaja nesta quarta-feira, enquanto o argentino é aguardado no Rio nesta quinta-feira. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Flamengo vai desembolsar algo em torno de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110,19 milhões) por 80% de Alcaraz. O pagamento será em cinco parcelas. Victor Hugo será emprestado até junho do ano que vem, com opção de compra de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 36,78 milhões) por 60% dos seus direitos.



O acordo envolve uma compra progressiva por parte do Southampton. Após a primeira porcentagem, o clube pagaria mais 2 milhões de euros (algo em torno de R$ 12,26 milhões) por 20%. No fim, caso ocorra, a operação será de 10 milhões de euros ( R$ 61,30 milhões) por 100%. A forma de pagamento também será em cinco parcelas.



O jogador argentino, de 21 anos, foi revelado pelo Racing e se destacou no Campeonato Argentino, sendo contratado em janeiro de 2023 pelo Southampton. Entretanto, fora dos planos, acabou emprestado à Juventus, da Itália, no início desde ano.