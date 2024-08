Carlos Alcaraz é o novo reforço do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Carlos Alcaraz é o novo reforço do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 28/08/2024 11:29 | Atualizado 28/08/2024 11:50

Rio - O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos. O Rubro-Negro efetuou a compra do apoiador por algo em torno de 20 milhões de dólares (cerca de de R$ 110,19 milhões). A operação envolveu o empréstimo de Victor Hugo ao Southampton.

O apoiador argentino realizou exames médicos e se reuniu com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor da pasta, Bruno Spindel. O contrato de Carlos Alcaraz foi assinado até agosto de 2029.

Revelado pelo Racing, Carlos Alcaraz atuou pelo clube de Avellaneda de 2020 a 2023. No ano passado, ele deixou o futebol argentino rumo ao Southampton. Ele também teve uma passagem pela Juventus por empréstimo. O apoiador não conseguiu se destacar no futebol europeu.



Alcaraz é o terceiro reforço do Flamengo para o segundo semestre. Antes da chegada do apoiador argentino, o Rubro-Negro oficializou a contratação do atacante Michael, ex-Al-Hilal, e do lateral-esquerdo Alex Sandro, ex-Juventus.