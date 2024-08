Carol Barcellos apresentou o Globo Esporte - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 14:29 | Atualizado 28/08/2024 15:00

Rio - A jornalista Carol Barcellos, de 43 anos, divulgou nesta quarta-feira (28), que encerrou sua passagem de 20 anos pela Rede Globo. O último trabalho pela emissora foi na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, no começo deste mês.

"Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo", afirmou.

Carol chegou em 2004 como repórter do SporTV. Em 2007, passou a cobrir o dia a dia dos clubes do Rio de Janeiro para os telejornais da Globo. Na emissora, cobriu três Jogos Olímpicos (2016, 2021 e 2024) e três Copas do Mundo (2014, 2018, 2022). Como apresentadora, esteve à frente dos programas "Planeta Extremo", "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular".



"A saudade boa já chegou. Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista. O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo!", disse.