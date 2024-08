Larissa Sumpani é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Larissa Sumpani é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 13:50

Rio - A musa do OnlyFans, Larissa Sumpani, utilizou as redes sociais para dar conselhos de como fazer seu parceiro amoroso feliz. Em um vídeo publicado no seu perfil oficial no Instagram, a beldade foi bem sucinta em relação a questão e citou uma prática sexual nas suas dicas.

fotogaleria

"70 formas de fazer um homem feliz: 69 e uma cervejinha", afirmou a modelo, em referência a posição sexual em que duas pessoas praticam de forma simultânea o sexo oral.

Sucesso na plataforma de conteúdo adulto, Larissa Sumpani costuma interagir bastante com temas relacionados ao esporte. Em junho deste ano, ela gravou um conteúdo vestindo a camisa do Flamengo ao lado de outras estrelas do OnlyFans como Débora Peixoto, Larissa Sumpani, Rafaela Sumpani e Flor de Damiana.

Durante a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, a musa também opinou sobre a possibilidade de estrelas da competição como Vini Jr, Messi e James Rodríguez abrirem um perfil no OnlyFans. Recentemente, ela analisou atletas dos Jogos Olímpicos que já tem uma conta na plataforma de conteúdo adulto.