Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz AzulReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 14:50

Rio - A modelo mexicana Daniela Fainus faz muito sucesso no OnlyFans. Dona de um belíssimo corpo, a beldade tem um perfil oficial na plataforma de conteúdo adulto e também conta com muitos admiradores no Instagram.

Com uma conta com 2 milhões de seguidores na rede social, Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul, clube mexicano que já conquistou seis títulos da Liga dos Campeões da Concacaf e nove campeonatos mexicanos.