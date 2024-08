Bruno Caboclo teve grandes atuações pelo Brasil durante a Olimpíada - Luis TATO / AFP

Rio - Bruno Caboclo irá treinar com o Golden State Warriors até quinta (29) na esperança de conseguir uma vaga na NBA. A informação foi divulgada por seu agente, Daniel Hazan, que afirmou que o brasileiro está confiante em conseguir um contrato com a equipe da Califórnia.

"Ele vai treinar com o Golden State Warriors até quinta-feira com o objetivo de assinar um contrato, e ele acredita que irá conseguir", disse Hazan, em entrevista ao jornal sérvio 'Sportando'.



Caboclo, no entanto, também tem proposta do Hapoel Tel Aviv, de Israel, e a equipe segue como uma alternativa: "Nós estamos em negociações, fazendo um bom progresso. É definitivamente uma opção que vale a pena manter."

Na Olimpíada, o brasileiro não teve um início de competição muito animador, já que, pelo excesso de faltas contra França e Alemanha, ficou pouco tempo em quadra. Porém, nos dois jogos seguintes, na vitória sobre o Japão e na derrota para os Estados Unidos, ele foi o principal destaque da seleção brasileira, tendo, em ambas as partidas, atingido a casa dos 30 pontos.

Caso consiga o contrato com os Warriors, seria o quinto time do jogador na NBA. Em 2014, ele foi selecionado pelo Toronto Raptors, sendo a 18ª escolha do draft daquele ano, mas não conseguiu ter espaço na franquia canadense, alternando entre time principal e de desenvolvimento. O pivô também teve passagens por Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Houston Rockets entre 2017 e 2021.



Após experiências na principal liga de basquete do mundo, jogou ainda por Limoges, da França, São Paulo, Ulm, da Alemanha, e Partizan, da Sérvia, sua última equipe.