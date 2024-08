John Textor, acionista majoritário do Botafogo e dono da Eagle Football - Roque de Sá / Agência Senado

Publicado 27/08/2024 14:00

Rio - Revelado pelo Fluminense , Marcos Paulo será emprestado para o RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica. O jogador, que ainda pertence ao Atlético de Madrid, ficará até junho de 2025, com opção de compra ao final do vínculo. A informação é do jornalista belga Sacha Tavolieri.

Na Espanha desde 2021, após deixar o Tricolor, o atacante ainda busca se afirmar em solo europeu. Sem chances na equipe comandada por Diego Simeone, Marcos Paulo coleciona empréstimos no Famalicão, de Portugal e Mirandés, da Espanha, porém, não obteve destaque.



Marcos Paulo ainda pertence ao Atlético de Madrid Reprodução / Instagram

No ano passado, foi cedido ao São Paulo, onde disputou 29 jogos, marcou quatro gols e duas assistências, e foi campeão da Copa do Brasil. No entanto, foi pouco aproveitado no clube paulista e colecionou polêmicas com Rogério Ceni, treinador da equipe na época.

Marcos Paulo fez parte da "Geração de Ouro" que conquistou o título do Carioca e o vice da Copa do Brasil na categoria sub-17. A geração contou com nomes como o goleiro Marcelo Pitaluga, hoje no Liverpool, João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, Luiz Henrique, do Botafogo, André e Martinelli.