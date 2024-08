Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez voltou a fazer um questionamento íntimo aos seus seguidores nas redes sociais. Ao abordar o desejo sexual, a chilena perguntou se ele é saciado com ato por si só ou se é necessário um orgasmo para que isso ocorra. As respostas variaram.

"O desejo passa com o sexo ou com o orgasmo?", perguntou Daniella. "Você não pode ter um sem o outro, eles vêm em um pacote.", "Depende da pessoa, mas só sei acabar com orgasmos, no plural", "Com muito sexo e tendo vários orgasmos", "Com quem amas", responderam seus seguidores.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.