A região central de Paris, que conta com a Torre Eiffel, receberá eventos da Paralimpíada - Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP

Publicado 28/08/2024 10:22 | Atualizado 28/08/2024 10:23

A largada será dada para os Jogos Paralímpicos de Paris, que começarão de forma oficial com a cerimônia de abertura, realizada nesta quarta-feira (28), às 15h. Assim como na Olimpíada, o evento será realizado nas ruas da cidade, na Avenida Champs-Élysées e seguindo para a Place de la Concorde, a maior praça da capital francesa.

A Paralimpíada deste ano contará com cerca de 4.400 atletas de 185 nações que disputam o pódio em 22 modalidades diferentes. A competição, que vai ter 11 dias de duração, se encerra em 8 de setembro.

A primeira edição dos Jogos Paralímpicos aconteceu em Roma-1960. Desde então, o Brasil possui um total de 109 ouros, 132 pratas e 132 bronzes, totalizando 373 medalhas. A delegação brasileira, que conta com 280 atletas neste ano, vai em busca da 400ª medalha no megaevento, faltando apenas 27 para bater o número histórico. Para efeito de comparação, na última edição, em Tóquio-2020, os brasileiros subiram ao pódio 72 vezes, um recorde do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Confira as modalidades disputadas na Paralimpíada

- Atletismo Paralímpico

- Badminton Paralímpico

- Basquete em Cadeira de Rodas *

- Bocha

- Canoagem Paralímpica

- Ciclismo de Estrada Paralímpico

- Ciclismo de Pista Paralímpico

- Esgrima em Cadeira de Rodas

- Futebol de Cegos

- Goalball

- Halterofilismo Paralímpico

- Hipismo Paralímpico

- Judô Paralímpico

- Natação Paralímpica

- Remo Paralímpico

- Rugby em Cadeira de Rodas *

- Taekwondo Paralímpico

- Tênis de Mesa Paralímpico

- Tênis em Cadeira de Rodas

- Tiro com Arco Paralímpico

- Tiro Esportivo Paralímpico

- Triatlo Paralímpico

- Vôlei Sentado

* O Brasil não terá competidores no basquete em cadeira de rodas e rugby em cadeira de rodas.