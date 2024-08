Jogadores do Uruguai chegaram a trocar socos com os torcedores colombianos na arquibancada - AFP

Jogadores do Uruguai chegaram a trocar socos com os torcedores colombianos na arquibancadaAFP

Publicado 28/08/2024 10:43 | Atualizado 28/08/2024 10:55

Rio - A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (28) uma série de punições ao Uruguai pela confusão contra a Colômbia, na semifinal da Copa América, nos Estados Unidos. A confederação suspendeu cinco jogadores e aplicou multa em outros seis, incluindo o lateral-esquerdo Matías Viña, do Flamengo, em R$ 30 mil.

O centroavante Darwin Núñez pegou o maior gancho com cinco jogos. O volante Betancour recebeu quatro partidas de suspensão, enquanto os zagueiros Ronald Araújo e José Giménez, além do lateral-esquerdo Mathias Olivera, receberam três cada. Todos receberam multas entre R$ 65 mil e R$ 110 mil.

Além dos jogadores suspensos, a Conmebol multou outros seis jogadores pela confusão. O goleiro Santiago Mele, o zagueiro Sebastián Cáceres, o lateral-esquerdo Matías Viña, os meias Emiliano Martínez e Brian Rodríguez, e o atacante Facundo Pellistri receberam multas de cerca de R$ 30 mil.

Por fim, a Conmebol também suspendeu o dirigente Marcelo García de entrar nos estádios em competições organizadas pela confederação sul-americana por seis meses. Além disso, a Associação Uruguaia (AUF) foi multada em R$ 110 mil. A decisão cabe recurso dos uruguaios no prazo de sete dias.

Entenda o caso

Após a derrota do Uruguai para a Colômbia na semifinal da Copa América, os jogadores se desentenderam no gramado. Os uruguaios não aprovaram a comemoração dos colombianos e reagiram de forma ríspida. O clima quente em campo refletiu na arquibancada, o que gerou uma reação inesperada dos atletas.

Em defesa aos familiares que estavam na arquibancada, jogadores uruguaios como Darwin Núñez e José Giménez subiram para as cadeiras e trocaram socos com torcedores colombianos. Já outros como Ronald Araujo provocaram de dentro do campo, enquanto outros tentaram apaziguar a situação.

Após a confusão generalizada, os jogadores do Uruguai criticaram a organização da competição. Torcedores uruguaios, que eram minoria no estádio, ficaram feridos. O zagueiro José Giménez chegou a definir o caso como um "desastre" em entrevista após o jogo.