Jair, zagueiro do Santos, estava na mira do BotafogoDivulgação / Santos FC

Publicado 28/08/2024 22:29

O Santos recebeu uma proposta de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 92 milhões) do Porto, de Portugal, pelo zagueiro Jair. O defensor, de 19 anos, uma das principais promessas do Peixe, foi cobiçado pelo Botafogo nesta janela de transferências.

A oferta do Glorioso ao clube da Vila Belmiro foi de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 67 milhões) para migrar ao grupo da Eagle Football com John Textor. O Santos, que chegou a balançar devido às cifras, recusou.

Ainda que a negociação com o Porto coloque Jair o patamar de melhor venda de defensor do clube na história do Santos, o presidente Marcelo Teixeira tem o desejo de segurá-lo visando o retorno à Série A do Brasileirão. A janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira (2/9).

O Botafogo, por sua vez, não deve fazer uma nova investida e entrar em concorrência com o Porto. A diretoria da SAF, depois de muitas buscas, avalia o cenário na reta final da janela e pretende seguir com as opções atuais - Alexander Barboza, Bastos, Lucas Halter e Pablo.