Camisa do São Paulo com homenagem ao jogador Izquierdo - Divulgação/São Paulo

Publicado 28/08/2024 21:31

Os jogadores do São Paulo levaram o nome do zagueiro Juan Izquierdo estampado em suas camisas no jogo desta quarta, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O ex-jogador do Nacional-URU morreu na última terça-feira após uma arritmia cardíaca no duelo com a equipe paulista pela Libertadores, sofrida no último dia 22.

Antes mesmo de a bola rolar, no entorno do Morumbis, a torcida do São Paulo homenageou Izquierdo. Na recepção ao ônibus da delegação, além das cores do clube (vermelho, branco e preto), fumaça azul também foi utilizada.

Hoje a nossa recepção é em vermelho, branco, preto… e azul.



Chegamos no MorumBIS!#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/TODjruZTMR — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

O corpo de Izquierdo será velado na sede do clube uruguaio, das 11h às 13h (de Brasília), e será aberto ao público. O Nacional também decretou luto oficial de cinco dias.

Relembre o caso



O zagueiro do Nacional desmaiou em campo aos 39 minutos do segundo tempo. Encaminhado ao Hospital Albert Einstein, o jogador ainda teve uma parada cardíaca quando saía de ambulância do estádio Morumbis. Exames iniciais já mostraram comprometimento cerebral e aumente da pressão intracraniana.



Izquierdo já havia sido diagnosticado com arritmia cardíaca em 2014, como revelou o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá.



Na época, com 17 anos, o jogador defendia o Cerro, também do Uruguai, e foi examinado através de um programa do governo do país chamado "Gol do Futuro", com atletas das categorias de bases dos clubes locais.

Carreira

Após surgir no Cerro, Izquierdo passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México. Quando retornou ao Uruguai, defendeu novamente o Wanderers, o Nacional, o Liverpool e voltou ao Nacional em 2024. Foram 25 partidas na temporada pelo clube tricampeão da Libertadores.