Renan em treino do SantosDivulgação/X @SantosFC

Publicado 28/08/2024 19:03 | Atualizado 28/08/2024 19:04

São Paulo - Nesta quarta-feira, 28, o Santos anunciou a contratação do goleiro Renan, revelado pelo Botafogo . Ele, que pertencia ao Sport, assinou contrato válido até o fim da temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Renan atuou pelo Glorioso entre 2008 e 2015. No ano seguinte, defendeu o Avaí. O desempenho na equipe de Santa Catarina chamou a atenção do Ludogorets, da Bulgária, que o contratou em 2017.

Em cinco temporadas no time europeu, conquistou cinco vezes o Campeonato Búlgaro e ainda tirou a cidadania do país. Ele retornou ao Brasil em 2022 e defendeu o Atlético-GO, o Sport e o Juventude antes de chegar ao Santos.



Hoje com 35 anos, Renan chega para ser reserva de Gabriel Brazão. O jovem goleiro assumiu a titularidade do Peixe após a grave lesão de João Paulo, que rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo no fim de maio.