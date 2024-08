Allan em treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/08/2024 17:54 | Atualizado 28/08/2024 17:57

Rio - Um dos desfalques do Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, Allan está recuperado e treinou normalmente com o restante do elenco. O volante não entrou em campo no empate sem gols com o Bahia, no domingo (25) , por causa de dores musculares.

Recém-chegado ao clube carioca após passagem pelo futebol árabe, ele tem sido utilizado pelo técnico Artur Jorge no decorrer das partidas. Normalmente, entra na segunda etapa para dar gás ao time na reta final.

O camisa 28 disputa vaga nos 11 iniciais com Marlon Freitas e Gregore, unanimidades no meio-campo montado pelo treinador português.

Até aqui, desde que foi anunciado, em julho, Allan fez oito partidas com a camisa alvinegra, sendo somente duas como titular: na vitória sobre o Atlético-GO e na derrota para o Juventude, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Com o volante à disposição, o Botafogo terá o Fortaleza pela frente, no sábado (31), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto direto pela ponta da tabela do Brasileirão. O Glorioso é o 2º colocado, com 47 pontos, e, o Leão do Pici, o líder, com 48.