Lance do jogo entre Bahia e FlamengoRafael Rodrigues/EC Bahia

Publicado 28/08/2024 23:29

Salvador - O Flamengo levou a melhor sobre o Bahia e abriu vantagem por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil 2024. A equipe de Tite venceu o Esquadrão por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas da competição. Bruno Henrique, em uma das poucas oportunidades do Fla, anotou o único gol da noite.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 12 de setembro (quinta-feira), às 21h45, no Maracanã. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar na Copa do Brasil.

Antes, o Fla volta as atenções para o Brasileirão. A equipe carioca tem compromisso no domingo (1º), às 16h, com o Corinthians na Neo Química Arena. A partida é válida pela 25ª rodada do campeonato.

O jogo

O Flamengo encontrou dificuldades na etapa inicial. Apesar de um início de mais equilíbrio, o Bahia rapidamente se impôs dentro de campo. Dessa forma, manteve o controle da bola e teve mais volume ofensivo. O Esquadrão, no entanto, não conseguiu concluir as jogadas criadas e exigiu pouco do goleiro Matheus Cunha.

O principal momento do Bahia foi nos acréscimos, quando o time se lançou ao ataque e conseguiu três arremates em sequência. A pressão foi grande, mas o Flamengo levantou o muro, e todas as finalizações foram bloqueadas.

O Rubro-Negro, por sua vez, só conseguiu encaixar uma boa jogada durante todo o primeiro tempo. Perto dos 45 minutos, Luiz Araújo abriu espaço pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para trás. Gerson apareceu para finalizar, mas a bola explodiu na zaga tricolor. Antes disso, o Flamengo só havia finalizado de fora da área duas vezes, mas sem perigo.

Na etapa complementar, a equipe carioca teve uma grande chance logo aos cinco minutos e não desperdiçou. De la Cruz se posicionou para a cobrança de escanteio e fez o cruzamento na medida para Bruno Henrique. O camisa 27 subiu mais alto do que todos e cabeceou como manda o manual para balançar as redes.

O lance acordou o Bahia no segundo tempo. O Esquadrão foi para cima e passou muito perto do empate, mas parou em Matheus Cunha. Na primeira oportunidade, Everton Ribeiro descolou ótimo passe para Jean Lucas, que estava livre perto da pequena área, mas o goleiro fez grande defesa. Na segunda, o próprio Everton Ribeiro finalizou com categoria e obrigou Matheus a brilhar mais uma vez - neste lance, porém, o assistente assinalou impedimento.

O time de Rogério Ceni seguiu pressionando, mas não conseguiu o gol. O Flamengo soube administrar o cenário e saiu da Arena Fonte Nova com a vantagem.

Ficha técnica

Bahia x Flamengo



Data e hora: 28/8/2024, às 21h30

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Raphael Claus (SP)



Cartões amarelos: Evertton Araújo (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Bruno Henrique (0-1) (05'/2ºT)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, 42'/2ºT), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 42'/2ºT) e Cauly (Iago, 42'/2ºT); Thaciano (Ademir, 33'/2ºT) e Everaldo (Lucho Rodríguez, 22'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (David Luiz, 43'/2ºT); Pulgar, Léo Ortiz (Evertton Araújo, 27'/2ºT), De La Cruz (Michael, 27'/2ºT) e Gerson (Igor Jesus, 44'/2ºT); Luiz Araújo (Wesley, 34'/2ºT) e Bruno Henrique.