Federação italiana sugeriu paralisação do tempo durante uso do VAR nos jogosDivulgação

Publicado 28/08/2024 11:45

Rio - O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gavrina, enviou nesta quarta-feira (28) uma carta à International Board (Ifab), o órgão que regula o futebol em todo o mundo, com sugestões para tornar os jogos mais atrativos e alinhados com a modernidade. Entre as principais ideias, o dirigente pede pela paralisação do tempo nas revisões do VAR, além do uso da tecnologia como desafio.

Gabriele Gavrina entende que a paralisação do tempo durante a revisão do VAR é fundamental para evitar tempo perdido, que nem sempre é recuperado nos acréscimos dos árbitros. A ideia é que todos os jogos se aproximem de uma duração "real". Já sobre a ideia do uso do árbitro de vídeo como desafio em quantidade limitada de pedidos, a mudança deixaria sob responsabilidade dos treinadores ou dos capitães.

Além disso, Gavrina também sugeriu uma adaptação na regra dos "seis segundos", tempo máximo que os goleiros podem ficar com a bola nas mãos. Na mudança, em vez da marcação de um tiro livre indireto, a infração acarretaria em um lateral para o adversário, na altura da marca do pênalti. A Federação Italiana aguarda o aval da Ifab para realizar testes em competições amadoras e divisões inferiores da Itália.