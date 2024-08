Vasco e Flamengo abrirão a temporada 2024/2025 do NBB - Divulgação/Flamengo

Publicado 28/08/2024 15:31

Rio - A temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025 terá início no dia 12 de outubro (sábado), às 17h (de Brasília), com o clássico entre R10 Score Vasco da Gama e Flamengo. Os rivais farão o primeiro jogo da competição no ginásio do Tijuca Tênis Clube, com torcida única dos cruz-maltinos.

Maior campeão com sete títulos, o Flamengo vai para mais uma edição do NBB na prateleira de favoritos. Na última temporada, a equipe comandada por Gustavo De Conti, liderou a fase de classificação 31 vitórias em 36 jogos, chegou até a grande final, mas foi derrotado por Franca pelo placar de 3 a 1 na série.

Já o R10 Score Vasco da Gama chega para a temporada 2024/2025 visando dar mais um salto. O time do técnico Léo Figueiró terminou na quarta colocação na última edição, chegando até os playoffs com vantagem de decidir em São Januário, mas foi eliminado por Bauru numa série emocionante de 3 a 2 para a equipe paulista.

Botafogo estreia fora

Com projeto renovado e de técnico novo, o argentino Sebastián Figueiredo, que estava em São José dos Campos, o Botafogo fará sua primeira partida também no dia 12, fora de casa. O adversário será justamente o Farma Conde/São José Basketball, às 18h.

O Glorioso ainda está em fase de montagem do elenco e tem peças com negociações avançadas. Na última temporada, com Miguel Palmier à frente da comissão técnica, o Alvinegro terminou na 16ª colocação e pegou a última vaga de playoffs. No mata-mata, foi eliminado pelo Flamengo.

O NBB 2024/2025 terá 18 equipes, uma a menos em relação à temporada 2023/2024, com a saída do Cerrado-DF. A fase de classificação será em dois turnos, classificando os 16 primeiros para os playoffs. O formato do mata-mata é praticamente o mesmo da última edição do NBB CAIXA, com apenas uma mudança: a série de oitavas de final voltará a ser disputada em uma melhor de cinco de jogos, o que já acontece nas quartas, semifinais e finais.

Veja as equipes participantes:

Bauru Basket (SP)

Botafogo

BRB/Brasília (DF)

Caxias do Sul Basquete (RS)

Corinthians (SP)

Farma Conde São José Basketball (SP)

Flamengo

Fortaleza BC/CFO (CE)

Sesi Franca (SP)

Minas Tênis Clube (MG)

Mogi Basquete (SP)

Pato Basquete (PR)

Paulistano (SP)

Pinheiros (SP)

São Paulo FC (SP)

União Corinthians (RS)

Unifacisa (PB)

R10 Score Vasco da Gama