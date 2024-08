Carlos Alcaraz, novo camisa 37 e contratação mais cara da história do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 31/08/2024 09:16

"O 37 eu escolhi porque foi o número com o qual estreei no Racing, estreei na Argentina com este número. Então, quando me perguntaram e me disseram que estava livre (o 37), não hesitei em escolher. Mas é por isso, porque me traz uma linda lembrança", contou o jogador em entrevista à 'FlaTV'.

Comprado por R$ 110,6 milhões junto ao Southampton (ING), Alcaraz assinou vínculo até agosto de 2029 com o Flamengo

Ele se apresentou bem fisicamente após a pré-temporada no futebol inglês e já será relacionado para enfrentar o Corinthians, neste domingo (1), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

