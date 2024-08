Gonzalo Plata posa para foto com camisa do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 31/08/2024 11:53

Rio - Reforços do Flamengo , o lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante equatoriano Gonzalo Plata se apresentaram ao Rubro-Negro na manhã deste sábado (31). A dupla conheceu as instalações do CT Ninho do Urubu e teve o primeiro contato com a comissão técnica e os companheiros.

Alex Sandro já está regularizado e pode fazer sua estreia pelo clube carioca. Porém, ainda não estará à disposição diante do Corinthians, neste domingo (1). Já Gonzalo Plata terá o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF somente na segunda (2).

O Rubro-Negro enfrenta o Corinthians neste domingo (1), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.