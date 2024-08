De La Cruz e Michael sofreram lesão - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 30/08/2024 10:20 | Atualizado 30/08/2024 10:35

Rio - O Flamengo confirmou na manhã desta sexta-feira que o meia Nicolás de La Cruz e o atacante Michael sofreram lesões no músculo posterior da coxa direita. Os dois realizaram exames de imagem e posteriormente iniciaram tratamento no CT do Ninho do Urubu.

O Rubro-Negro não confirmou o período de afastamento dos jogadores. Porém, ambos se juntam a Gabigol e Arrascaeta como atletas que vem desfalcando a equipe por problemas musculares. Viña e Everton Cebolinha tiveram lesões mais graves, passaram por procedimentos cirúrgicos e não jogam mais este ano. Pedro está em trabalho de transição e pode ser relacionado para encarar o Corinthians no domingo.

De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, Michael deverá ficar afastado por um período de um a dois meses. Já a situação de Nicolás de La Cruz é menos grave. Porém, o uruguaio não poderá servir sua seleção nos confrontos pelas Eliminatórias nos próximos dias 6 e 10 contra Paraguai, em casa, e Venezuela, fora.

De La Cruz e Michael se lesionaram na vitória do Flamengo por 1 a 0, na última quarta-feira, contra o Bahia, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Essa é a terceira lesão do uruguaio em 2024, enquanto o atacante fez apenas a sua segunda partida na volta ao clube carioca.

O Rubro-Negro vem passando por muitos problemas físicos nas últimas semanas. Apesar disso, o clube carioca vem conseguindo resultados importantes e se mantém vivo na luta pelos títulos do Brasileiro, da Libertadores, e da Copa do Brasil.