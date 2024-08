Alex Sandro em chegada ao Galeão - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 30/08/2024 08:21 | Atualizado 30/08/2024 08:55

Rio - Após cerca de dez horas de voo de Portugal ao Rio de Janeiro, o lateral-esquerdo Alex Sandro, de 33 anos, chegou ao Aeroporto do Galeão por volta das 7 h (de Brasília), nesta sexta-feira. O jogador, com passagens pelo Porto e pela Juventus, falou do sentimento de retornar ao futebol brasileiro após 13 anos na Europa.





"Estou muito ansioso, muito feliz, não vejo a hora de começar a treinar. Começar a jogar, para ter o máximo de minutos possíveis. Porém, já comecei a pegar o carinho da torcida no voo. Tinham muitos flamenguistas, que me desejaram boa sorte, até torcedores de outros clubes também. Estava precisando desse carinho e estou muito feliz de estar aqui", afirmou.

Após deixar a Juventus na última temporada, Alex Sandro passou um período treinando no Portimonense, clube de Portugal. O lateral agradeceu o espaço que teve no CT da equipe lusitana e falou que sua data de estreia dependerá do planejamento da comissão técnica.



"Fiz um ótimo trabalho no Portimonense, onde eu estava treinando, me sinto bem, agradeço aos responsáveis pelo clube, eu fui muito feliz nesse período. Agora é conversar com o professor, com o doutor, com o preparador físico para saber quando será essa linda data de estreia", disse.