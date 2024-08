Bruno Henrique é ídolo do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Bahia, Bruno Henrique, de 33 anos, que é o atual vice-artilheiro do clube carioca na temporada, ultrapassou seu números de gols nos últimos dois anos vestindo a camisa do Rubro-Negro.

Ele balançou as redes em oito oportunidades, entrando em campo em 37 jogos. No ano passado, o atacante atuou em 38 partidas, marcando sete gols. Em 2022, Bruno Henrique entrou em campo em 23 confrontos e marcou três gols.

Vale lembrar que Bruno Henrique sofreu uma grave lesão no primeiro semestre de 2022 e ficou fora dos gramados por um ano. A temporada de 2024 pode ser a primeira completa do atacante desde 2021. No seu último ano sem lesões graves, o jogador entrou em campo em 48 jogos, fez 20 gols e deu 11 assistências.

Bruno Henrique, de 33 anos, é um dos grandes ídolos da história recente do clube carioca, acumulando várias conquistas de 2019 até os dias de hoje. Ele tem contrato até o fim de 2026 com o Flamengo.