Na última temporada, Gonzalo Plata marcou 12 gols e deu oito assistências em 33 partidas disputadasReprodução / Instagram @gonzaloplata

Publicado 29/08/2024 13:11 | Atualizado 29/08/2024 13:39

Rio - O Flamengo está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. O Rubro-Negro encaminhou nesta quinta-feira (29) a contratação do atacante Gonzalo Plata, de acordo com o "ge". O clube aguarda a assinatura do contrato para anunciar o jogador equatoriano.

Gonzalo Plata, de 23 anos, assinará contrato até dezembro de 2028. O Flamengo vai desembolsar US$ 4,25 milhões (cerca de R$ 24 milhões) por pouco mais de 30% dos direitos e comprará o restante do percentual de forma progressiva, combinado a metas. Ao todo, custará US$ 9,1 milhões (R$ 51,9 milhões).

Há gatilhos incluídos para que uma parte seja comprada nos próximos dias. O acordo prevê que o Al-Sadd terá 30% de lucro em eventual venda futura. Com a camisa do clube do Catar, o atacante equatoriano fez 12 gols e oito assistências em 33 jogos.

Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, Gonzalo Plata teve passagens por Sporting, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha. Com a camisa do clube de Lisboa, foi campeão português em 2020/21 e fez quatro gols e assistências em 38 jogos. Já pela equipe espanhola, foram sete gols e 12 assistências em 67 partidas.