Matheus Cunha teve atuação decisiva na vitória do Flamengo sobre o Bahia, na Fonte NovaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/08/2024 11:54

chegou a quatro jogos sem sofrer gol nas cincos vezes em que entrou em campo no torneio. Matheus Cunha conseguiu aproveitar mais uma chance que ganhou para disputar a Copa do Brasil e foi decisivo para o Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia , na ida das quartas de final, na Fonte Nova. Com três grandes defesas no segundo tempo, o goleiro

"É muito gratificante mostrar o meu trabalho no dia a dia. Não sei quanto tempo estava sem jogar. Pude ajudar a equipe com boas defesas, três. Conseguimos resultado muito importante", celebrou.



A Nação votou e escolheu o paredão Matheus Cunha como #CraqueDaTorcida no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil!#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/qRYaZsPEAT — Flamengo (@Flamengo) August 29, 2024

Para Matheus Cunha, a defesa ao sair cara a cara com Jean Lucas foi a mais especial. Ao salvar com os pés, evitou que o Bahia abrisse o placar em casa.



"A gente tenta evoluir com o tempo, antigamente os goleiros não usavam essa técnica do X e eu costumo fazer e graças a Deus pude realizar a defesa e sair com a vitória", explicou.



O jogador de 23 anos viu uma chance pouco comum no futebol brasileiro. A opção de Tite de utilizar o reserva na copa nacional é mais utilizada na Europa e dá possibilidade de manter mais de um goleiro com ritmo.



"Os dois evoluem. Quando ele (Rossi) vai bem, eu tenho que trabalhar mais para ter oportunidade. Quando vou bem, ele tem que trabalhar mais. Isso é bom bom para o Flamengo", disse.



Os jogos de Matheus Cunha sem levar gol pelo Flamengo

Graças à Copa do Brasil, Matheus Cunha voltou a jogar após três meses e não sofreu gol nos dois confrontos contra o Amazonas (ambos 1 a 0), em maio.

E voltou a repetir o desempenho no 2 a 0 sobre o Palmeiras no Maracanã, onde também não foi vazado. Antes desse jogo, ele ainda teve uma chance no Brasileirão, no 2 a 0 contra o Atlético-GO.



Nessas partidas em que teve oportunidade de jogar na Copa do Brasil, só foi buscar a bola no fundo das redes em São Paulo, na derrota por 1 a 0 do Flamengo para o Palmeiras.