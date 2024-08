Carlos Alcaraz conheceu as instalações do Ninho do Urubu e teve primeiro contato com jogadores e funcionários do Flamengo - Reprodução

Publicado 30/08/2024 11:52

Rio - Novo reforço do Flamengo, Carlos Alcaraz teve o primeiro contato com jogadores, comissão técnica e funcionários do Flamengo nesta sexta-feira (30), no Ninho do Urubu. O meia argentino, de 21 anos, esteve presente na reapresentação do elenco no centro de treinamento.

Na chegada ao Ninho do Urubu, Carlos Alcaraz conheceu as instalações do centro de treinamento, conheceu os funcionários e se apresentou a comissão técnica de Tite e aos novos companheiros. Por fim, ele vestiu a camisa 37 e tirou as primeiras fotos oficiais com a camisa do Flamengo.

Carlos Alcaraz desembarcou no Rio de Janeiro nesta última quinta-feira (29) . O meia foi contratado por US$ 20 milhões (cerca de de R$ 110,19 milhões) junto ao Southampton, da Inglaterra, e assinou contrato até agosto de 2029. A operação envolveu o empréstimo de Victor Hugo.

Veja como foi o primeiro dia de Alcaraz no Flamengo: