Alex Sandro na chegada ao Rio - Reprodução / Fla TV

Publicado 30/08/2024 14:36 | Atualizado 30/08/2024 16:20

Rio - Alex Sandro e Carlos Alcaraz foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (30) e estão liberados para estrear pelo Flamengo . Com isso, os novos jogadores do clube carioca podem pintar na lista de relacionados para o duelo com o Corinthians, no domingo (1º), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.