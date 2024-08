Lando Norris, da McLaren, largará na frente pela segunda corrida seguida - Andrej Isakovic / AFP

Publicado 31/08/2024 12:53

Lando Norris, da McLaren, confirmou a pole position para o Grande Prêmio da Itália, no tradicional circuito de Monza, neste sábado, ao cravar o tempo de 1min19s317, apenas 0s109 mais rápido do que seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, que completou a dobradinha da escuderia britânica. George Russell, da Mercedes, largará em terceiro, com Charles Leclerc, da Ferrari, ao seu lado.



Esta foi a quarta pole de Norris na temporada, a segunda consecutiva. O piloto da McLaren vem tentando colocar pressão sobre Max Verstappen na briga pelo Mundial de Pilotos. O holandês, inclusive, ficou apenas na sétima posição, atrás também de Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes.



Sérgio Pérez novamente esteve abaixo de seus principais rivais e sairá do oitavo lugar. Alexander Albon e Nico Hulkenberg completam o top-10.



Q1 sem surpresas



O treino classificatório para o GP da Itália começou sem surpresas. Norris foi o mais rápido, seguido pelos pilotos da Ferrari - Leclerc e Sainz -, que mostraram uma grande evolução se comparado às últimas corridas da temporada. Verstappen continuou discreto e fez apenas o quarto melhor tempo.

Dentre os eliminados, o estreante Franco Colapinto errou e conseguiu apenas o 18º tempo. O argentino chegou a pedir desculpas à equipe pelo rádio. Lance Stroll, Yuki Tsunoda também caíram no Q1, além dos dois pilotos da Kick Sauber, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.





Q2 com Hamilton na frente

A Mercedes se recuperou no Q2 e assumiu o primeiro lugar, seguido por Verstappen, que reclamou constantemente do carro. Norris, claramente poupando a McLaren, ficou em terceiro, à frente também de Sainz.



Apesar de estar com algumas melhorias, a Alpine só conseguiu colocar Pierre Gasly no 14º lugar e Esteban Ocon em 15º. Também foram eliminados: Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Kevin Magnussen.



Dobradinha da McLaren no Q3



No Q3, a McLaren provou que é a equipe com o melhor momento da temporada. Norris fez grande volta e se garantiu na pole, seguido por seu companheiro de equipe, Piastri. A Mercedes, que perdeu o ritmo no fim, ainda conseguiu ter Russell no terceiro lugar.



Pérez deu uma escapada nas voltas finais e fez surgir uma fumaça na frente de Verstappen, que acabou sendo atrapalhado pelo companheiro de equipe. O holandês vai largar em sétimo no grid.



Confira o grid de largada para o GP da Itália de F-1:





1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min19s327



2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s436



3º George Russell (ING/Mercedes),- 1min19s440



4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min19s461



5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min19s467



6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min19s513



7º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s022



8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min20s062



9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s299



10º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min20s339



11º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min20s479



12º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min20s570



13º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min20s698



14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min20s738



15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min20s884



16º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min20s945



17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s013



18º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min21s061



19º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min21s101



20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min21s445