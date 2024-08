Ana Carolina Silva de Moura foi campeã paralímpica na categoria até 65kg K44 (para pessoas com deficiências dos membros superiores) - Silvio Ávila/CPB

Publicado 31/08/2024 14:46

"Procurei uma arte marcial para saber me defender. Eu fui assaltada e levaram um item muito valioso para mim, que era um colar que minha tia tinha me dado. Minha mãe já tinha me alertado: 'Não fica andando no centro de Belo Horizonte com esse colar, é de ouro'. Ganhei ele quando eu nasci, então quando roubaram, eu me senti muito frustrada", revelou.



Ana Carolina Silva de Moura, que tem má-formação congênita do antebraço direito, fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro no taekwondo em uma Paralimpíada. Além da luta, ela já havia praticado futebol, dança e ginástica rítmica.



"A gente tinha uma meta muito bem traçada quando eu comecei no Centro de Referência de Belo Horizonte que era fechar o Mundial, os Jogos Parapan-Americanos e os Jogos Paralímpicos com a medalha de ouro. É surreal hoje falar que alcançamos o que sonhamos lá trás", completou.