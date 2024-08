William, lateral do Cruzeiro, foi convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez na carreira - Divulgação / Cruzeiro

Publicado 31/08/2024 13:50 | Atualizado 31/08/2024 13:54

Minas Gerais - Convocado para representar a seleção brasileira nos próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 , William, do Cruzeiro, revelou surpresa com a notícia. O lateral-direito recebeu ligação de Alexandre Mattos, CEO do clube mineiro, e pensou que era um golpe.

"Uma surpresa total. Tinha treinado bastante, estava cansado, fui ver o jogo do Juventude e dormi por volta das oito horas da noite. Ali pelas nove horas, meu telefone não parava de tocar. Era o Mattos me ligando, eu acordei e perguntei o que era, ele me disse que eu estava convocado", contou em entrevista ao programa 'Seleção SporTV'.



"Até pensei que era golpe, porque não estava esperando realmente (risos). Liguei para uma pessoa do clube perguntando se era o número do Mattos mesmo, e ela me confirmou", completou.

William, chamado para a vaga de Yan Couto, que foi cortado por causa de problemas clínicos, disse que chorou ao lado da avó, com quem mora em Belo Horizonte. Ele relembrou os momentos difíceis que passou na Europa antes de chegar ao Brasil, quando ficou praticamente dois anos longe dos gramados.



"Um misto de sentimentos. Tive muita alegria com minha avó, mas choramos bastante, porque é um alívio, um sinal de que realmente estou fazendo um trabalho legal e realmente consegui dar a volta por cima", disse.

O lateral-direito foi convocado para a Seleção principal pela primeira vez na carreira e disputará posição com Danilo, um dos líderes do elenco.

O Brasil entra em campo nos dias 6 de setembro, em Curitiba, contra o Equador, e 10 de setembro, diante do Paraguai, em Assunção. O time comandado por Dorival Júnior ocupa a 6ª posição na tabela das Eliminatórias, com sete pontos - oito de desvantagem para a líder Argentina.