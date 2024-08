William, lateral do Cruzeiro, foi convocado para a seleção brasileira - Divulgação/Cruzeiro

William, lateral do Cruzeiro, foi convocado para a seleção brasileiraDivulgação/Cruzeiro

Publicado 29/08/2024 22:41

Rio - O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou na noite desta quinta-feira (29) o lateral-direito William, do Cruzeiro, para as duas partidas da Data Fifa de setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele entra na vaga de Yan Couto, do Borussia Dortmund, retirado da listagem por problemas médicos



William é um dos destaques da atual edição do Brasileirão com a Raposa. O jogador, de 29 anos, que chegou em 2023 após passagem na Alemanha por Schalke e Wolfsburg, foi campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016.