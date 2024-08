Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou o primeiro ouro do Brasil em Paris - Wander Roberto/CPB

Publicado 29/08/2024 19:17

Paris - O primeiro dia de Jogos Paralímpicos do Brasil foi de muito sucesso na piscina e trouxe logo três medalhas na natação para o quadro da delegação: uma de ouro, com Gabriel Araujo na classe S2, uma de prata e outra de bronze. Além disso, o tênis de mesa também já assegurou um lugar no pódio com a semifinal a ser disputada pela dupla Cátia Oliveira e Joyce Oliveira.

Gabriel Araujo, o "Gabrielzinho", conquistou o ouro nos 100m costas da classe S2 com o tempo de 1min53s67, marca expressiva com ampla vantagem. O russo Vladimir Danilenko, que compete como neutro, ficou em segundo lugar, com 2m01s34, e o chileno Alberto Diaz fechou o pódio com 2m01s97.7

Já nos 50m livre da classe S10 (deficiência física de grau menor), Phelipe Rodrigues conquistou sua nona medalha paralímpica com a prata em Paris na marca de 23s54, atrás do australiano Thomas Gallaghar (23s40). O bronze ficou com o também australiano Rowan Crothers, que fez 23s79. Ele já havia subido ao pódio nas edições de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021, e agora soma seis pratas e três bronzes.

Nos 100m classe S14 (deficiência intelectual), Gabriel Bandeira ficou com a medalha de bronze com o tempo de 55s08. O ouro ficou com o dinamarquês Alexander Hillsouse com 54s61, e a prata com o australiano William Ellard com 54s86. O brasileiro largou bem, mas perdeu ritmo e lamentou o resultado.

"A prova não encaixou. Era a prova que eu tinha mais chance de ouro, levei o bronze. Mas esporte é isso. Ainda tenho quatro provas pela frente. Não estou feliz com o resultado, mas não posso deixar isso me abalar", disse, em entrevista ao "sportv".

Tênis de mesa garante pódio

Cátia Oliveira e Joyce Olivera, que disputam a categoria de duplas femininas no tênis de mesa paralímpico, venceram Fawzia Elshamy e Ola Soliman, do Egito, por 3 sets a 0, e garantiram vaga no pódio da classe WD5, para atletas cadeirantes - isso porque a modalidade não premia os dois semifinalistas eliminados. A semifinal acontecerá nesta sexta-feira (30), às 7h (de Brasília). Caso vençam, as brasileiras disputarão a medalha de ouro no mesmo dia, a partir das 15h.

Na dupla masculina da classe MD18, Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad venceram a dupla número 1 do mundo, formada pelos espanhóis Jorge Cardona e Ander Cepas, e se classificaram para as quartas de final contra Mateo Boheas e Thomas Bouvais, da França.

Outros resultados

O Brasil ainda anotou no primeiro dia de Jogos Paralímpicos uma vitória no golbol masculino - atual campeão - pelo placar de 8 a 5 contra a França, além do empate no feminino em 3 a 3 com a Turquia. Já na primeira rodada do vôlei sentado feminino, as brasileiras, que estão na prateleira de favoritas após o título mundial, bateram Ruanda por 3 sets a 0.