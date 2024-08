Jesús Navas se aposentou da seleção espanhola - AFP

Jesús Navas se aposentou da seleção espanholaAFP

Publicado 29/08/2024 16:52

O lateral-direito/meio-campista do Sevilla, Jesús Navas, anunciou nesta quinta-feira (29) o fim de sua trajetória na seleção da Espanha. Aos 38 anos, o jogador se despede sendo o maior campeão com a equipe nacional, com quatro títulos conquistados em 15 anos.

"O sonho e as memórias permanecerão intactas como o orgulho de ter feito tanta gente feliz. Mas desta vez Luis de la Fonte não me nomeará mais. Encerra-se um ciclo que começou há quinze anos, com muitas alegrias que nos encheram de orgulho e ilusão. A viagem contou com a ajuda de Fernando Hierro, com a oportunidade oferecida por Vicente del Bosque, com a confiança concedida por Luis Enrique e por Robert Moreno e com a segurança e carinho que sempre me transmitiu Luis de la Fonte. A todos esses selecionadores, obrigado eterno. Dei tudo o que tinha", disse Navas.

Desde a estreia, em 2009, até encerrar a sua passagem, Jesús Navas ganhou a Copa do Mundo de 2010 e esteve presente também nos títulos da Eurocopa na edições de 2012 e 2024, além do troféu da Liga das Nações da Uefa, em 2023. Em 56 jogos, o veterano jogador balançou as redes em cinco ocasiões.

"Meu desejo é que os sucessos não parem, que continuemos nos caminhos da vitória. A partir de hoje, tenho que apoiar com a mesma ilusão de quando me vestia de curto porque a Espanha continuará a fazer história. Continuaremos crescendo. Ninguém duvide disso. Vamos, Espanha!", escreveu o jogador do Sevilla, em publicação nas redes sociais.

Jesús Navas vive seus últimos momentos como jogador profissional. Seu contrato com o Sevilla vai até o fim de 2024, em uma renovação curiosa: ele não receberá salários e comunicou que o valor previsto no contrato com o clube será doado para uma instituição de caridade. Ao fim, trabalhará na instituição com cargo a ser definido.