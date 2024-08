Troféu da Champions League sairá para clube que vencer formato inédito da competição - Divulgação / Uefa

Publicado 29/08/2024 14:57

com 36 participantes e não possui mais fase de grupos.

A nova Champions League começou para valer nesta quinta-feira (29), com o sorteio dos confrontos do que pode ser chamado de fase da liga. Com um novo regulamento a partir desta temporada 2024/25, o principal torneio de clubes do mundo agora conta

Com o novo formato, cada clube enfrenta oito adversários. Ou seja, o número de jogos subiu de seis para oito na classificatória. Além disso, a definição dos classificados para as oitavas de final será por pontos corridos, como uma liga.



A diferença é que, ao contrário de enfrentar todos, cada um terá oito adversários, que foram definidos por sorteio. Diante da complexidade para acertar todos os confrontos, o sorteio foi realizado por um computador para distribuir corretamente cada rodada.







A fase de mata-mata

Ao término da fase de liga, quem terminar entre primeiro e oitavo estará garantido nas oitavas de final. Os times da nona à 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas para as oitavas. Do 25º lugar para baixo serão eliminados da Liga dos Campeões.

O regulamento até a semifinal é o mesmo das edições anteriores, com jogos de ida e volta e sem gol qualificado. Se houver empate no confronto, prorrogação e pênaltis, se necessário.

A final da Champions League será na Allianz Arena, estádio do Bayern, em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio de 2025.

- Manchester City: Inter de Milão (C), PSG (F), Brugge (C), Juventus (F), Feyenoord (C), Sporting (F), Sparta Praga (C), Slovan Bratislava (F);

- Inter de Milão: RB Leipzig (C), Manchester City (F), Arsenal (C), Bayer Leverkusen (F), Estrela Vermelha (C), Young Boys (F), Monaco (C), Sparta Praga (F)



- Bayern de Munique: PSG (C), Barcelona (F), Benfica (C), Shakhtar (F), Dínamo Zagreb (C), Feyenoord (F), Slovan Bratislava (C), Aston Villa (F)



- RB Leipzig: Liverpool (C), Inter de Milão (F), Juventus (C), Atlético de Madrid (F), Sporting (C), Celtic (F), Aston Villa (C), Sturm Graz (F)



- Borussia Dortmund: Barcelona (C), Real Madrid (F), Shakhtar (C), Club Brugge (F), Celtic (C), Dínamo Zagreb (F), Sturm Graz (C), Bologna (F)



- Barcelona: Bayern de Munique (C), Borussia Dortmund (F), Atalanta (C), Benfica (F), Young Boys (C), Estrela Vermelha (F), Brest (C), Monaco (F)



- Real Madrid: Borussia Dortmund (C), Liverpool (F), Milan (C), Atalanta (F), RB Salzburg (C), Lille (F), Stuttgart (C), Brest (F)



- Liverpool: Real Madrid (C), RB Leipzig (F), Bayer Leverkusen (C), Milan (F), Lille (C), PSV (F), Bologna (C), Girona (F)



- PSG: Bayern de Munique (F), Manchester City (C), Atlético de Madrid (C), Arsenal (F), PSV (C), Red Bull Salzburg (F), Girona (C), Stuttgart (F).



Outros confrontos

- Atlético de Madrid: RB Leipzig, PSG, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Red Bull Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Praga



- Atalanta: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart



- Club Brugge: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz



- Bayer Leverkusen: Inter de Milão, Liverpool, Atlético de Madrid, Milan, Red Bull Salzburg, Feyenoord, Sparta Praga, Brest



- Arsenal: PSG, Inter de Milão, Atalanta, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona



- Benfica: Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Estrela Vermelha, Monaco



- Milan: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb



- Juventus: Manchester City, RB Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa



- Shakhtar Donetsk: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna



- Young Boys: Inter de Milão, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Estrela Vermelha, Celtic, Aston Villa, Stuttgart



- Lille: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna



- PSV: Liverpool, PSG, Shakhtar, Juventus, Sporting, Estrela Vermelha, Girona, Brest



- Feyenoord: Bayern de Munique, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, RB Salzburg, Lille, Sparta Praga, Girona



- Dínamo Zagreb: Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Milan, Arsenal, Celtic, RB Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava



- Estrela Vermelha: Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco



- RB Salzburg: PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Dínamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Praga



- Celtic: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dínamo Zagreb, Slovan Bratislava, Aston Villa



- Sporting: Manchester City, RB Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz



- Stuttgart: PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Estrela Vermelha, Sparta Praga, Slovan Bratislava



- Girona: Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan Bratislava, Sturm Graz



- Bologna: Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa



- Brest: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Shakhtar, PSV, RB Salzburg, Sturm Graz, Sparta Praga



- Aston Villa: Bayern de Munique, RB Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco



- Slovan Bratislava: Manchester City, Bayern de Munique, Milan, Atlético de Madrid, Dínamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona



- Sparta Praga: Inter de Milão, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart



- Monaco: Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Arsenal, Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb, Aston Villa, Bologna



- Sturm Graz: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest