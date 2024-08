Cristiano Ronaldo foi premiado pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin - Valery Hache / AFP

Cristiano Ronaldo foi premiado pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin Valery Hache / AFP

Publicado 29/08/2024 14:39

Mônaco - Cristiano Ronaldo foi premiado pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, na cerimônia de sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões, nesta quinta-feira (29). O astro do futebol mundial recebeu uma homenagem pelos feitos no torneio, do qual é o maior artilheiro da história, com 140 gols.

"Para mim é um prazer estar aqui. Como sabem, a Liga dos Campeões é o maior no futebol, os recordes falam por si. Mas o prazer de jogar nesta competição, a motivação quando se ouve a música, é loucura. Para mim é especial, porque ganhei tantas vezes, os troféus, os prêmios de artilharia", afirmou o português.

"As nossas vidas são memórias, portanto tenho boas memórias. Não digo que possa voltar, mas nunca se sabe, mas vamos ver o que o futuro traz", ponderou.

O atual camisa 7 do Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi artilheiro da Liga dos Campeões em sete temporadas diferentes. Ele também é dono do recorde de gols marcados em uma só edição do torneio: 17 vezes, em 2013/14, pelo Real Madrid.

Além disso, foi o primeiro atleta a conquistar cinco títulos da competição e é, até hoje, o único que conseguiu fazer gols em três finais diferentes (2008, 2014 e 2017).