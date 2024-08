Corpo de Izquierdo foi velado na sede do Nacional - AFP

Corpo de Izquierdo foi velado na sede do NacionalAFP

Publicado 29/08/2024 13:00 | Atualizado 29/08/2024 14:27

Uruguai - Torcedores do Nacional e de outros clubes uruguaios, além de personalidades do futebol se despediram do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, que foi velado nesta quinta-feira, na sede do Nacional, em Montevidéu. O defensor morreu em São Paulo, na última terça-feira, vítima de complicações cardíacas.

fotogaleria

O presidente do tricampeão da Libertadores, Alejandro Balbi, se mostrou bastante emocionado na cerimônia que contou com milhares de torcedores, de acordo com informações do jornal uruguaio "El País".

"Estou destruído e machucado, mas não consigo nem remotamente me colocar no lugar da família do Juan. Hoje o que mais me preocupa é a família Izquierdo. é o que mais importa para mim hoje", afirmou o dirigente.

O São Paulo, clube que Izquierdo enfrentava quando passou mal, enviou cinco jogadores do Brasil para o velório do defensor. Estiveram presentes em Montevidéu: o lateral-direito Rafinha, o meia Michael Araújo, e os atacantes Wellington Rato, Giuliano Galoppo e Jonathan Calleri



Morte de Izquierdo

Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu na última terça-feira, em decorrência de complicações cardíacas. A morte do atleta foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, onde o atleta estava internado desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores.



Izquierdo, de 27 anos, deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida. O boletim médico divulgado no domingo já havia constatado que era grave a condição do jogador e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou quatro dias na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica.



Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia. Minutos depois, o jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.



Conforme o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, o jogador sofreu uma arritmia cardíaca detectada há dez anos. Izquierdo passou por exames quando tinha 17 anos e atuava na base do Atlético Cerro. "Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado", afirmou Bauzá.