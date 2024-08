Carro de segurança bate em teste no GP de Monza - Reprudução

Publicado 29/08/2024 14:13 | Atualizado 29/08/2024 14:14

Rio - Um carro de segurança passou por uma situação inusitada. Durante uma volta teste na pista do Circuito de Monza, na Itália, o piloto Bernd Maylander perdeu o controle a curva Parabolica e colidiu com a barreira de pneus. Ele não se feriu, mas o carro ficou danificado.

Bernd Maylander guiava o Aston Martin Vantage F1 Edition em um teste de rotina para o GP de Monza, que acontece neste fim de semana. O piloto estava acompanhado de um passageiro no banco do carona, que também não ficou ferido.

O teste de rotina tinha o intuito de verificar as condições mecânicas da pista. Porém, não há preocupação da Fórmula 1 em relação aos danos no carro de segurança, já que existe um veículo reserva para a etapa do fim de semana.

Veja o acidente: