Mais uma vez Reinier não consegue uma chance de jogar pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 29/08/2024 12:17 | Atualizado 29/08/2024 13:42

De acordo com o jornal espanhol 'As', o Real já encaminhou o acerto com o clube da segunda divisão espanhola. Lá, Reinier terá mais chance de jogar.



Esse será o quatro clube que o atacante é emprestado desde que foi contratado pelo Real Madrid. Sem nunca ter estreado pela equipe principal, ele atuou por Borussia Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha) e Frosinone (Itália), sem nunca ter se firmado nessas equipes.

Reinier tem contrato até o meio de 2026. O clube espanhol ainda tem a expectativa de que possa negociá-lo em definitivo para recuperar algum valor dos 30 milhões de euros que pagou em 2020 ao Flamengo.