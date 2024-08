Bronny James foi apresentado no Los Angeles Lakers - AFP

Publicado 29/08/2024 11:00

Rio - Após conquistar a medalha de ouro com os Estados Unidos na Olimpíada de Paris, LeBron James já começou a pensar na próxima temporada da NBA, a liga norte-americana de basquete. O astro dos Los Angeles Lakers realizará o sonho de jogar ao lado do filho Bronny e revelou que terá que fazer ajustes na relação durante os treinamentos e jogos.

"Ele não pode me chamar de pai quando estamos no ambiente de trabalho. Quando deixarmos as instalações (dos Lakers) e os portões fecharem, aí eu posso virar pai de novo. Quando estivermos no carro indo para casa, aí eu posso ser pai", disse LeBron James, que deu algumas sugestões ao filho.

"Ele pode me chamar de "2-3" ou "Bron". Quem sabe, de GOAT (sigla usada para se referir ao "maior de todos os tempos") se ele quiser. Fica à escolha dele. O que não pode é a gente estar numa transição rápida na quadra e ele me gritar: "Papai, toque a bola!", "Papai, estou livre!", "Papai, vamos lá!", brincou.

Bronny foi a 55ª escolha do Los Angeles Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 19 anos, participou da competição de verão dos calouros com a franquia. Para entrar na liga norte-americana, o filho de LeBron James precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade.