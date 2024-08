Morte de Izquierdo comoveu torcedores de clubes rivais - AFP

Publicado 29/08/2024 08:50

Uruguai - O zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, que morreu na última terça-feira, após complicações cardíacas, em São Paulo, será velado na sede do Nacional, em Montevidéu, nesta quinta-feira, das 11h às 13h (de Brasília). No local, alguns uruguaios já passaram e deixaram flores, velas, desenhos, mensagens e bandeiras do clube ou do Uruguai. Alguns faziam o sinal da cruz enquanto tocavam nas fotos do jogador. Também compareceram torcedores do Peñarol, arquirrival do Nacional, onde Izquierdo também jogou.

Paola Portera, de 24 anos, torcedora do Nacional, ressaltou que a tristeza pela perda não tem cor. "Estamos todos unidos pelo mesmo sentimento", disse ela à AFP. "Dói, dói muito", disse Wilson Guadalupe, funcionário público de 36 anos que também foi prestar homenagem ao "querido Izquierdo". "Estamos sofrendo desde o momento em que aconteceu."

O corpo do jogador chegou a Montevidéu por volta da meia-noite de quarta-feira em um C-212 'Aviocar' da Força Aérea Uruguaia, três horas depois de outro avião militar, um Embraer C-120 'Brasília', chegar com os familiares do atleta, informou um porta-voz.

Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu na última terça-feira, em decorrência de complicações cardíacas. A morte do atleta foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, onde o atleta estava internado desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores.



Izquierdo, de 27 anos, deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida. O boletim médico divulgado no domingo já havia constatado que era grave a condição do jogador e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou quatro dias na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica.



Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia. Minutos depois, o jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.



Conforme o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, o jogador sofreu uma arritmia cardíaca detectada há dez anos. Izquierdo passou por exames quando tinha 17 anos e atuava na base do Atlético Cerro. "Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado", afirmou Bauzá.

* Com informações da AFP