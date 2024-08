Jogadores do São Paulo homenagearam zagueiro contra o Atlético-MG - Rubens Chiri / São Paulo FC

Jogadores do São Paulo homenagearam zagueiro contra o Atlético-MGRubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 29/08/2024 10:31

Uruguai - Após derrota para o Atlético-MG, no MorumBis, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, jogadores do São Paulo viajam ao Uruguai para o velório de Juan Izquierdo, jogador do Nacional de Montevidéu, morto nesta terça-feira aos 27 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Ao todo, cinco atletas tricolores partem da capital nesta quinta-feira, em direção a Montevidéu. Eles voltam ainda hoje, no período da noite.

Rafinha, Michael Araújo, Wellington Rato, Giuliano Galoppo e Jonathan Calleri irão ao velório do jogador, que sofreu uma parada cardíaca ainda em campo na última semana durante duelo pelas oitavas de final da Libertadores. No duelo com o Atlético-MG, o nome de Izquierdo estava presente na camisa de todos os jogadores são-paulinos. Também foi respeitado um minuto de silêncio no MorumBis.

LEIA MAIS: Uruguaios deixam flores e velas em frente a sede do Nacional



O capitão Rafinha já havia confirmado a viagem durante entrevista na zona mista do estádio do MorumBis. Desde que Izquierdo foi internado, os jogadores sentiram o impacto. No duelo com o Vitória, no último domingo, o clube já havia feito homenagens ao jogador. O capitão Rafinha já havia confirmado a viagem durante entrevista na zona mista do estádio do MorumBis. Desde que Izquierdo foi internado, os jogadores sentiram o impacto. No duelo com o Vitória, no último domingo, o clube já havia feito homenagens ao jogador.