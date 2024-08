Vini Jr. em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 29/08/2024 09:27

Rio - Vítima de manifestações racistas nas últimas temporadas pelo Real Madrid, Vini Jr., de 24 anos, revelou que caso isso ocorra novamente em 2024 e no ano que vem, o grupo do clube espanhol irá se comportar de uma nova maneira. Os atletas do atual campeão europeu irão deixar os gramados.

"No clube, conversamos sobre isso com mais frequência. Não só eu, mas todos os jogadores disseram que, se acontecer, na próxima vez todo mundo precisa sair de campo, para que todas as pessoas que nos insultaram paguem uma pena muito maior", disse em entrevista ao canal americano "CNN".

O brasileiro já acionou a Justiça espanhola em busca de punições em casos de racismo. Em junho, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão pelos ataques racistas durante partida no Mestalla, em maio de 2023. A pena foi inédita no país europeu.

"No caso do que aconteceu em Valência, depois do jogo, todos disseram que a coisa certa a se fazer é sair de campo. Porém, porque você está lá defendendo um time, sabemos que nem todos no estádio são racistas e estavam lá apenas para ver o jogo. É sempre muito difícil abandonar uma partida, mas com tudo que está acontecendo e que cada vez está pior, precisamos sair de campo para que as coisas mudem o mais rápido possível", contou.