Vista aérea do estádio Mineirão, em Belo Horizonte, onde a confusão aconteceu - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 10:11 | Atualizado 29/08/2024 10:13

Após a partida entre Cruzeiro e Internacional, que aconteceu nesta quarta-feira (28) pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Mineirão, seis pessoas foram conduzidas para a delegacia da arena, entre elas a mãe do atacante Kaio Jorge. No final do jogo, o centroavante perdeu um pênalti, o que causou confusão no camarote entre familiares do jogador e torcedores. O confronto terminou em 0 a 0.

Segundo relatos apresentados ao jornal "O Tempo", após o atleta errar a cobrança, um grupo de cruzeirenses que estava na tribuna começou a xingá-lo. Foi quando a mãe e um amigo dele, que estava no local como convidado, o defenderam e a discussão começou.

Ainda de acordo com a publicação, o convidado de Kaio Jorge teria, supostamente, acertado um soco em uma das mulheres que estavam criticando o jogador, conforme uma testemunha, o que acalorou a confusão.

Críticas

Desde que chegou ao Cruzeiro, em julho, Kaio Jorge fez 10 partidas pelo clube e ainda não marcou nenhum gol. O erro na cobrança de pênalti nesta quarta-feira (28) fez com que torcedores do clube aumentassem o tom das críticas nas redes sociais.

A penalidade foi batida aos 35 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cruzeiro permanece na 7ª posição da tabela, com 38 pontos, e o Internacional, no 11º lugar, com 29 pontos.