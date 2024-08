Marcos Paulo acertou contrato de empréstimo com o RWD Moleenbek até o meio de 2025 - Divulgação / RWD Moleenbek

Marcos Paulo acertou contrato de empréstimo com o RWD Moleenbek até o meio de 2025Divulgação / RWD Moleenbek

Publicado 29/08/2024 14:26 | Atualizado 29/08/2024 14:27

foi emprestado pelo Atlético de Madrid até junho de 2025 ao clube que pertence a O RWD Moleenbek, da Bélgica, anunciou a contratação de Marcos Paulo, revelado pelo Fluminense e que jogou pelo São Paulo em 2023. O atacante de 23 anosao clube que pertence a John Textor , dono da SAF do Botafogo.

Marcos Paulo tenta um recomeço na carreira após sofrer grave lesão no joelho direito, no meio do ano passado. Desde então, ele não entrou mais em campo e agora busca a recuperação na segunda divisão belga.



O atacante fez a pré-temporada no Atlético de Madrid, mas, fora dos planos, foi emprestado pela quarta vez. Antes do RWD Moleenbek e do São Paulo, também passou por Famalicão, de Portugal, e Mirandés, da Espanha.



"Vivi um momento complicado no ano passado, uma lesão que me afastou dos gramados, e todo retorno é complicado. Consegui fazer uma boa pré-temporada na Espanha e estou muito confiante para o futuro", afirmou.