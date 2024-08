Luis Segovia reforçará o CRB até o fim desta temporada - Divulgação / CRB

Rio - O CRB-AL anunciou a chegada do zagueiro Luis Segovia para a sequência da temporada. O equatoriano, de 26 anos, foi cedido pelo Botafogo por empréstimo até o fim do ano e disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

Após retornar de empréstimo do RWD Molenbeek (BEL), clube que também tem John Textor como dono, o defensor vinha sendo relacionado, mas não recebeu oportunidades com Artur Jorge. Ao todo, pelo Alvinegro, ele entrou em campo dez vezes - todas em 2023.

Agora, buscará maior minutagem e ritmo de jogo no CRB, onde reencontrará os meias Raí e Chay, ambos em vínculo temporário com o clube, que briga contra o rebaixamento para a Série C.