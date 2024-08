Rodrigo Caio chegou ao Grêmio em junho - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 17:31

Rio - Ídolo do Flamengo , Rodrigo Caio foi titular na partida da equipe sub-20 do Grêmio contra o Passo Fundo, pela primeira rodada da Copa FGF, torneio estadual no Rio Grande do Sul. O clube gaúcho mandou o jogador e mais dois atletas da equipe profissional — o zagueiro Natã e o volante Mila — para o duelo, que terminou com vitória do Imortal por 1 a 0.

O defensor chegou em Porto Alegre no passado mês de junho para reforçar a equipe comandada por Renato Gaúcho. No entanto, até o momento, teve pouquíssimas oportunidades. Ele só fez um jogo pelo Grêmio, em julho, no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, pelo Brasileirão. Na ocasião, jogou por apenas 20 minutos.



Por conta dos problemas físicos vividos recentemente, Rodrigo Caio atuou pouco. Somando suas duas últimas temporadas, o jogador entrou em campo em apenas 26 oportunidades. Apesar disso, seu nome está marcado na história do Flamengo, clube por onde passou quatro anos. Por lá, participou da conquista de 11 títulos com a camisa rubro-negra.