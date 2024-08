Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, chegou ao lugar mais alto do pódio pela terceira vez em sua carreira - Frank Fife / AFP

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, chegou ao lugar mais alto do pódio pela terceira vez em sua carreiraFrank Fife / AFP

Publicado 29/08/2024 14:45

França - Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu a final dos 100m costas da classe S2 da natação, na tarde desta quinta (29), e conquistou o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Paralimpícos de Paris . O atleta terminou a prova com o tempo de 1min53s67. Ainda completaram o pódio o russo, mas que compete como neutro, Vladimir Danilenko, com 2m01s34, e o chileno Alberto Diaz levou o bronze com 2m01s97.

"Eu estou muito feliz e emocionando. Foi uma prova difícil, que mexe comigo. Eu trabalhei muito para isso. A gente fez de tudo para que a medalha de prata virasse ouro. Eu já estaria feliz com ouro, mas estou muito feliz porque eu amassei a prova, mandei muito bem. Posso gritar que sou campeão paralímpico dos 100m costas. Foi uma prova perfeita", disse Gabrielzinho.



Além dele, Gabriel Bandeira ficou com o bronze nos 100m borboleta da classe S14, para atletas com deficiência intelectual. Ele finalizou a prova com o tempo de 55s08, mas admitiu decepção com o resultado.



"A prova não encaixou e treinar para próxima. Era a prova que eu tinha mais chance de ouro, levei o bronze. Mas esporte é isso. Ainda tenho quatro provas pela frente. Não estou feliz com o resultado, mas não posso deixar isso me abalar", analisou.

A dupla brasileira retorna ao pódio após ótimas participações nos Jogos de Tóquio. Gabrielzinho foi ouro nos 200m livre e nos 50m costas e prata nos 100m costas, enquanto Bandeira levou um ouro, duas pratas e um bronze nos 100m borboleta, 200m livre, 200m medley e revezamento 4x100m livre misto, respectivamente.

Gabrielzinho, que é líder do ranking mundial, ainda retorna às piscinas para as provas na classe S2, os 50m costas e 200m livre, além de outras duas disputas na classe S3: 50m livre e 150m medley. As competições, que são para atletas com limitações físico-motoras, acontecem no sábado (31), segunda (2), sexta (6) e domingo (1º), respectivamente.