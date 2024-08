Marlon Freitas é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Marlon Freitas é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporadaVítor Silva / Botafogo

Rio - Um dos líderes do elenco do Botafogo , Marlon Freitas recebeu uma advertência na 4ª Comissão Disciplinar do STJD por ter dito que o Alvinegro precisaria "lutar contra o sistema" no intervalo da vitória sobre o Cuiabá, por 2 a 1, pela 14ª rodada do Brasileirão . O volante estava insatisfeito após pênalti marcado para o adversário em jogada de Lucas Halter.

"Não sei se foi pênalti, enfim. Rolou o jogo e depois voltaram, é uma coisa que vamos ter que lutar contra o sistema, não tem jeito, nós estamos dentro de campo. É cabeça erguida", declarou o camisa 17 à época.

Diante do ocorrido, ele foi denunciado pela Abrafut no Art.243 f por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". A comissão optou por mudar para o 258 de "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", convertendo a pena apenas em advertência.

Sendo assim, Marlon Freitas não desfalcará o Botafogo e estará à disposição do técnico Artur Jorge para enfrentar o Fortaleza, no próximo sábado (31), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto direto pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o líder, com 48 pontos, e, o Glorioso, o 2º colocado, com 47.