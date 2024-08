Franco Colapinto, piloto argentino da Williams - Divulgação/F1

Rio - A Williams surpreendeu após anunciar a troca do americano Logan Sargeant pelo argentino Franco Colapinto para o restante da temporada da Fórmula 1. O jovem piloto, de 21 anos, estreará no GP de Monza, neste fim de semana, e fará outras sete corridas com a equipe britânica.

A Argentina volta a ter um representante na categoria após 23 anos. O último foi Gastón Mazzacane, em 2001. Franco Colapinto foi questionado se alguma vez se sentiu como o astro argentino Lionel Messi, ex-Barcelona e atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos. Ele rejeitou a comparação.

"É muito difícil se sentir como Messi. Não sei o que é se sentir assim. Às vezes eu vejo me compararem e acho que é uma loucura. Messi é um Deus, como você me compara? Há 23 anos não havia um piloto argentino (na Fórmula 1) e isso deixa todos felizes. É um momento especial", disse.

O GP de Monza é a 16ª etapa da temporada da Fórmula 1. Os treinos livres 1 e 2 acontecem nesta sexta-feira (30), às 8h30 e 12h, no horário de Brasília, respectivamente. Já o terceiro treino livre será no sábado (31), às 7h30, seguido da classificação às 11h. A corrida será realizada no domingo (1), às 10h.