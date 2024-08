Mbappé vem passando em branco na La Liga - AFP

Publicado 30/08/2024 13:30

Rio - Principal reforço do Real Madrid, Kylian Mbappé, de 25 anos, levou apenas quatro jogos para começar a ser criticado pela imprensa espanhol. O jornal "Sport" criticou a falta de entrosamento do francês com Vini Jr., principal jogador do atual campeão europeu na última temporada.

"A estrela francesa segue sem encontrar seu lugar no ataque de Ancelotti. Em várias ocasiões, mostrou que segue sem se entender com Vinicius sobre os espaços que deve ocupar", disse a publicação.

O "Marca" deu nota 4 para o atacante e criticou suas oportunidades perdidas no empate contra o Las Palmas pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. "O francês está motivado em busca de seu 1º gol com o Real em LALIGA, mas não está preciso nas finalizações", criticou.

Mbappé entrou em campo no título da Supercopa da Espanha, quando fez seu primeiro gol, em sua estreia pelo Real, depois passou em branco contra Mallorca, Valladolid e Las Palmas. O Real Madrid soma cinco pontos em três jogos pela La Liga.