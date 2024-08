Yenys Olmedo é torcedora do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 09:20

Rio - A modelo Yenys Olmedo nascida no Paraguai faz muito sucesso nas redes sociais. Dona de um corpo escultural, a beldade tem 398 mil seguidores no Instagram. Na descrição da sua conta oficial no Twitter, Yenys conta que é apaixonada pelo Olimpia.

Fundado em Assunção em julho de 1902, o clube é o mais vitorioso do Paraguai. No total, o Olimpia conquistou um Mundial de Clubes, três Libertadores, e é o recordistas de títulos nacionais do país com 46 taças.